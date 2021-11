Derby Milan-Inter 1-1, De Grandis: “Tatarusanu l’eroe che non ti aspetti”

Il noto opinionista Stefano De Grandis ha elogiato Ciprian Tatarusanu per la grande parata sul rigore di Lautaro nel derby Milan-Inter

Il noto opinionista Stefano De Grandis ha elogiato Ciprian Tatarusanu per la grande parata sul rigore di Lautaro nel derby Milan-Inter. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Tatarusanu è stato l'eroe e il protagonista che non ti aspetti. Ieri ha fatto una grande parata sul rigore di Lautaro Martinez, ha messo la sua manona e ha tolto all'argentino la gioia del gol che avrebbe riportato avanti l'Inter".