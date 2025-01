Derby Inter-Milan, Reijnders: “Con Conceicao più aggressivi. Domani…”

Pronto a diventare Power Reijnders? "Devo farlo in ogni partita e domani devo giocare come voglio sempre, e aiutare la squadra creando occasioni per i nostri attaccanti o segnare".

Si può battere l'Inter? "Si, abbiamo dimostrato cosa possiamo raggiungere nell'ultimo scontro. Domani non sarà diverso e non dobbiamo avere parere. Conceicao? Siamo più aggressivi. Lo abbiamo fatto vedere contro la Juventus nel secondo tempo. Nel primo abbiamo atteso troppo. Avete visto come possiamo creare occasioni. Domani devo giocare come se fosse la mia ultima partita".