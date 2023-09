Derby Inter-Milan, Pioli: “Siamo stati troppo disattenti sulle ripartenze”

Sulla sconfitta pesantissima di oggi: “Abbiamo preso gol nei momenti in cui potevamo rimettere a posto le cose. Il secondo gol l’abbiamo preso su un errore nostro, sbagliando la giocata. Sulle ripartenze siamo stati troppo disattenti, è stata così tutta la partita. Abbiamo accorciato meritatamente, ma dopo il 3-1 ci ha tagliato le gambe. Non deve succedere, dispiace perdere il derby ma soprattutto a livello numerico così. Eravamo in partita fino al 3-1, loro sono stati più furbi”. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>