Derby Inter-Milan, Kakà: “Chi sarà decisivo? Ecco due nomi…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ricardo Kakà, ex fuoriclasse rossonero, ha parlato del Derby Inter-Milan ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Chi sarà decisivo per le due squadra? Il brasiliano non ha il minimo dubbio: “Due nomi per il derby Inter-Milan? Facile. Ibrahimovic, il leader, e Lukaku, che fa sempre i movimenti giusti. E’ un giocatore molto intelligente. Il Milan ama giocare e divertirsi, l’Inter ha la faccia di Conte, che non molla mai. Vediamo i risultati”.

