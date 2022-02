Derby Inter-Milan, Impallomeni: “Pioli ha azzeccato i cambi, Inzaghi no”

L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato delle scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi nel corso del derby Inter-Milan

L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato delle scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi nel corso del derby Inter-Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "All'inizio della stagione Inzaghi azzeccava tutti i cambi, ma aveva anche una squadra più fresca e pimpante. Ultimamente non sta andando bene. Pioli ha azzeccato invece le scelte, l'Inter si è abbassata troppo e concedendo metri rischi di prendere gol. Colpe eccessive Simone non ne ha. L'Inter nel 2022 fa fatica a vincere nei 90 minuti". Milan, folle idea per il centrocampo: Elliott dirà sì? Le ultime di mercato >>>