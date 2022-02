Derby Inter-Milan, Giroud: “Non sono un eroe, un attaccante deve fare gol”

Olivier Giroud, attaccante rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'CBS Sport' dopo il derby Inter-Milan

Se si sente un eroe: “Non mi piace dire che sono l’eroe. Ovviamente un attaccante è in campo per fare gol, sono stato anche un po’ fortunato, al posto giusto al momento giusto per il primo. Sul secondo invece ho fatto una cosa che mi piace fare, e Calabria mi ha dato una bella palla. Siamo tornati in gara dopo un primo tempo difficile, loro non hanno chiuso la partita e noi abbiamo dimostrato un grande spirito di squadra ribaltandola. Sono fiero di questa squadra”.