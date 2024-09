Milan, Compagnoni: “E’ stata la vittoria di Fonseca, tanto coraggio, ma…”

Maurizio Compagnoni è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare della vittoria del Milan contro l'Inter nel derby . Il giornalista ha fatto i complimenti a Paulo Fonseca per il coraggio messo negli undici titolari. Il tecnico portoghese ha azzardato e ha indovinato la scelta dello schieramento dei suoi, praticamente un 4-2-4 . Ecco le parole di Compagnoni:

Compagnoni sul derby

"Sicuramente è stata la vittoria di Fonseca, ha avuto coraggio ed è stato premiato. Mi è piaciuta la coppia Morata-Abraham. È un sistema di gioco molto offensivo che il Milan può riproporre in stagione, ma non so se con continuità: comporta un sacrificio e un’applicazione… bisognerebbe essere dei robot. Per dieci undicesimi questa squadra è adatta a sostenere questo sistema di gioco. Dico dieci perché Leao non ce l’ha proprio nelle caratteristiche, nonostante ieri ci abbia messo impegno."