Derby Inter-Milan, Donnarumma: “Loro forti, ma sono ottimista”

Ottimismo Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’impegno in nazionale, Gianluigi Donnarumma è tornato ad allenarsi a Milanello. E’ tempo di pensare al derby Inter-Milan, in programma sabato 17 ottobre alle ore 18. Il classe 1999, in un’intervista rilasciata a ‘Sky Sport’, dimostra di rispettare i nerazzurri, ma è convinto delle qualità della sua squadra. Le dichiarazioni: “L’Inter è una grande squadra e ha un grande allenatore. Hanno tutto per fare molto bene quest’anno, ma anche noi ci giochiamo le nostre carte e possiamo dire la nostra. Sono molto ottimista e convinto che faremo una grande partita. Siamo un gruppo giovane, che può e deve crescere tanto. Stiamo dimostrando nel presente che possiamo fare grandi cose”.

