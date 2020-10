ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluigi Donnarumma, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato della presenza di Zlatan Ibrahimovic nel derby Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Tutti volevamo che Ibra ci fosse in questa partita e così è stato. Siamo tutti contenti, ci dà una grossa mano e so che lui è molto carico per questa partita”.

