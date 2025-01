Derby Inter-Milan, Conceicao: “Abbiamo fame di arrivare. Vogliamo vincere”

Derby Inter-Milan, Conceicao: "Niente scuse. Abbiamo ambizione e fame di vincere"

"Sono ancora raffreddato, ma va bene, non è un problema. L'importante è guardare alla partita. Abbiamo poco tempo per preparare una finale, ma si prepara anche con la testa. Poi tanto video e riunioni, per capire come fare con questa Inter. Hanno esperienza, hanno vinto, sarà difficile per noi. Ma siamo qua per cercare di vincere ed essere competitivi. Dobbiamo essere intelligenti, abbiamo un giorno di riposo in meno, infortunati che sono tornati da poco".