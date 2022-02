Derby, Cassano: “L’Inter poteva vincere 7-0. Il Milan non ha fatto nulla”

Antonio Cassano è tornato a parlare del derby Inter-Milan. E come spesso accade la sua visione del calcio stona con quella di tutti gli altri

Daniele Triolo

Antonio Cassano, ai microfoni della 'Bobo TV', è tornato a parlare del derby di sabato scorso tra Inter e Milan, vinto dal Diavolo per 1-2 in rimonta grazie ad una doppietta di Olivier Giroud nel secondo tempo, tra il 75' ed il 78'. E, come spesso accade, l'opinione di Cassano stona con quella del resto del mondo ...

“Forse a casa la partita non si vedeva tanto bene … L’Inter poteva vincere 7-0, dall’inizio alla fine - ha detto Cassano -. Ha preso due gol in 5 minuti, un black-out in cui hanno preso due gol causali, il primo dopo una ciabattata di Brahim Díaz e il secondo con Samir Handanović non bene sulla bella giocata di Giroud. Anche nel secondo tempo, i nerazzurri hanno avuto 4-5 ripartenze sprecate. I rossoneri non hanno mai calciato in porta, tranne in quei 5 minuti”.

“Díaz ha cambiato la partita? Sandro Tonali stratosferico? In questa partita non ho visto niente di questo - ha incalzato Fantantonio -. Nel primo tempo tutti i giocatori del Milan sono stati stritolati. Secondo tempo, tre minuti (70-75) e poi ancora solo Inter dal 75′ al 90′. Meritava l’Inter sia nel primo che nel secondo tempo. Il Milan non ha fatto nulla. Junior Messias e Díaz non l’hanno mai presa. I rossoneri non sanno neanche loro come hanno fatto a vincere questa partita. Non ho visto differenze tra il primo e il secondo tempo come tutti dicono. Tre minuti hanno cambiato il derby, tutto qui”. Milan, folle idea per il centrocampo: Elliott dirà sì? Le ultime di mercato >>>

