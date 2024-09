Inter, Barella: “Messaggio al Milan? Prepareremo il derby al meglio”

Nicolò Barella ha commentato il pareggio dell'inter in Champions contro il Manchester City, avvisando anche il Milan in vista del derby

Nicolò Barella, uno dei migliori in campo in Manchester City-Inter, ha commentato il pareggio ai microfoni di Amazon Prime Video: "È stata una partita contro una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato e ha lasciato qualcosa in Champions, e quest’anno punta a fare meglio. Stiamo crescendo e accumulando esperienza, il che è positivo. Due anni fa siamo arrivati in finale e all'Inter si gioca per vincere. Questa è la nostra ambizione, anche se nel calcio può succedere di tutto. Oggi, contro una squadra molto forte, abbiamo dimostrato che possiamo competere, anche se gli episodi influenzano il risultato".