Ballotta: “Milan inizio deludente. L’Inter vuole allungare nel derby”

Le sue dichiarazioni

"Dopo aver ottenuto due vittorie consecutive, l'Inter è pronta a proseguire con l'intento di dimostrare subito la propria forza e allungare il distacco dalle rivali, in particolare dal Milan. I rossoneri, infatti, hanno iniziato la stagione in modo deludente con due pareggi. Uno in casa contro il Torino e uno a Roma contro la Lazio. E anche una sconfitta al 'Tardini' contro il Parma di Fabio Pecchia. Simone Inzaghi punta a sfruttare le prossime due partite, in cui l'Inter affronterà il Monza all'U-Power Stadium e il Milan ospiterà il Venezia, e soprattutto il derby del 22 settembre, per cercare di allungare a otto punti di distanza dai rossoneri".