Derby, F. Galli: “Inter sterile per merito del Milan. Sullo Scudetto..”

INTER-MILAN, PARLA FILIPPO GALLI

INTER-MILAN ULTIME NEWS – L’ex responsabile del settore giovanile del Milan Filippo Galli ha parlato alla Gazzetta dello Sport della vittoria nel derby di Miano contro i cugini interisti.

“Una vittoria assolutamente meritata – dice l’ex difensore -, ormai la squadra ha acquisito consapevolezza che i primi 4 posti sono alla portata e nulla può essere precluso. Esatto nulla, e per nulla intendo che questa squadra può anche accarezzare l’idea di vincere il campionato. Basta rivedersi il secondo tempo contro l’Inter, quando la squadra di Conte doveva recuperare il risultato ma era sterile. Lo è stata per merito dell’avversario. Il Milan ormai sa come stare in campo e dimostra maturità e sicurezza in tutti i frangenti di gioco. Spero riescano a mantenere questo atteggiamento. Ibra è monumentale, non che la cosa mi stupisca. Prima della partita avevo buone sensazioni perché il Milan da tempo ha trovato un suo stile di gioco: per fortuna non mi sono sbagliato”.

