Delvecchio: “Contro il Milan ho visto un Lecce compatto e solido”

Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, Gennaro Delvecchio ha parlato della sfida tra Milan e Lecce, vinta dai rossoneri per 3-2

Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, Gennaro Delvecchio ha parlato della sfida tra Milan e Lecce, vinta dai rossoneri per 3-2: "Per oltre un'ora ho ammirato un Lecce compatto, solido, bene organizzato dal punto di vista tattico ed in palla sotto il profilo atletico. Purtroppo la sfortunata autorete nata da una conclusione sbagliata di Joao Felix ha cambiato il corso della gara, con quella palla che è carambolata su Gallo...".