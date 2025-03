Del Piero: “Milan? Dei rossoneri balza all’occhio una cosa. Ecco quale”

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao . L'ex capitano della Juventus ha analizzato la vittoria in rimonta del Diavolo, la seconda consecutiva dopo il Lecce , contro il Como , partita in cui i rossoneri sono andati in svantaggio prima di rimontare grazie ai gol di Tijjani Reijnders e Christian Pulisic . Del Piero fa il punto sulla reazione della squadra rossonera solo dopo uno svantaggio. Ecco, di seguito, le parole dell'ex calciatore.

"Balza all’occhio come il Milan debba esser prima schiaffeggiato per poi reagire. La maggior parte delle vittorie le fa in rimonta dopo essere stato con l’acqua alla gola. Carattere? Sì ma se hai questo devi trovare modo di partire bene fin da subito, non solo quando sei spalle al muro".