Del Piero: “Il Milan deve alzare il livello in Champions League”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex giocatore della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato in vista del sorteggio per i quarti di Champions League e delle squadre italiane coinvolte.

Per la leggenda bianconera, infatti, avere ben 3 club in una competizione importante come la Champions League non può che far bene a tutto il calcio italiano. Lo stesso Del Piero, però, ha spiegato che Inter e Milan hanno bisogno di alzare il livello.