Del Piero: “Leao? Con più continuità sarà un attaccante formidabile”

Presente negli studi di 'Sky Sport', Alessandro Del Piero ha parlato della prestazione di Rafael Leao contro il Salisburgo. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante della Juventus: "È quello che ha cambio di passo e ha le potenzialità per fare tanto. È ancora in una fase di crescita e maturazione, avere a fianco uno come Giroud ti trasmette una certa tranquillità. Quando riuscirà ad avere una continuità maggiore anche in partite internazionali staremo parlando di un attaccante formidabile".