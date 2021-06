De Zerbi: “Raspadori è forte, ha tutto. Ideale per la Nazionale”

Roberto De Zerbi, ex allenatore del Sassuolo ed oggi dello Shakhtar Donetsk, ha parlato di Giacomo Raspadori, rivelazione neroverde

De Zerbi sul paragone tra Raspadori e il 'Kun', Sergio Aguero: "Il ruolo è quello, le caratteristiche anche. Ma non è solo bravo in area di rigore. Quando si abbassa a cucire il gioco lo fa con una qualità ed una classe da numero 10. Sa far giocare la squadra ed è bravo a finalizzare. Negli spazi stretti diventa micidiale. E poi ha forza, non è vero che è limitato fisicamente: l'altezza non è tutto. In campo è fastidioso, tignoso, non molla mai. Ci ha messo poco a conquistarmi. Nel mio primo anno di Sassuolo è venuto in ritiro con noi ed abbiamo capito subito quanto fosse bravo. Alla fine di quella stagione l'ho fatto esordire e poi è stato stabilmente con la Prima Squadra. Non ha avuto spazio prima perché in rosa c'erano Francesco Caputo e Gregoire Defrel".