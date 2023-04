De Zerbi: “Milan-Inter di Champions è un classico che vale tanto”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'attuale allenatore del Brighton , Roberto De Zerbi , ha parlato dell'euroderby in Champions League tra Milan e Inter : "Milan-Inter di Champions è da sempre una sfida particolarmente importante per il calcio italiano. Una classica che vale tanto. Quindi ha il suo peso".

L'ex tecnico del Sassuolo ha poi continuato, sottolineando anche i traguardi di Juventus , Roma e Fiorentina : "Ma in questo caso è importante non solo che Milan e Inter siano in semifinale del trofeo continentale più prestigioso.Anche che Roma, Juventus, Fiorentina giochino le semifinali nelle loro coppe, l'Europa League e la Conference League, che nella passata stagione è stata vinta proprio dalla Roma. Penso sia un gran momento per il calcio italiano".

Infine, De Zerbi ha concluso con un pensiero sul Napoli di Luciano Spalletti : "Cinque squadre che possono ambire a tre coppe europee è davvero qualcosa che dà prestigio a tutto il nostro movimento.In questa giornata di grande euforia, dico che mi dispiace per il Napoli. Perché la squadra di Spalletti gioca un calcio fantastico, ma va riconosciuto che il Milan conosce meglio la Champions League e le coppe in generale. Si è meritato di vincere la doppia partita".

Ma non solo, poiché l'allenatore della rivelazione Brighton in Premier League ha parlato anche ai microfoni di SportMediaset. De Zerbi, infatti, ha parlato del suo passato al Milan: "Io sono cresciuto al Milan. Ho vissuto tre anni a Milanello e la mia formazione calcistica viene dal Milan. La mia educazione calcistica viene dal Milan di Baresi, di Tassotti, di Maldini, di Boban, di Savicevic e di Costacurta. Sono tifoso del Brescia ma sono riconoscente al Milan. Per quello che mi ha dato e per come mi ha cresciuto. C'è sempre un occhio di riguardo".