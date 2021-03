De Zerbi: “Locatelli ha un briciolo di presunzione. Andrei a cena con Bielsa”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato di tanti temi durante una diretta alla Bobo TV insieme a Vieri e i suoi amici

"Allenerei una grande squadra se ci sono le condizioni e giocatori di un certo tipo sì. Devo avere l’autonomia completa che voglio. Io a 34 anni allenavo il Foggia e in C non puoi passeggiare. Hai più pressione in Foggia in C che a Sassuolo in A. Lì non si scherza mica. Poi devi fare la conta del materiale che hai a disposizione. L’allenatore deve aver la forza di dire di no quando non ci sono le condizioni, perché i giocatori sono importanti e sono loro che determinano in campo. L’allenatore ti può aiutare dalla panchina ma i ragazzi la decidono".