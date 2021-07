De Zerbi: “Il Milan si sta muovendo con intelligenza. Pioli è una garanzia”

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato delle gerarchie della prossima Serie A. Ecco il pensiero sul Milan e non solo

Dopo una brillante avventura con il Sassuolo, Roberto De Zerbi ha deciso di portare il suo sapere calcistico in Ucraina. L'allenatore dello Shakhtar Donetsk, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato delle gerarchie al vertice per la prossima Serie A. Queste le dichiarazioni: "Conte si è fermato, però sono ritornati Mourinho, Allegri, Sarri e Spalletti. Un campionato bello e difficile. Juve e Inter sono sempre là davanti a tutti. Il Milan ha perso due giocatori importanti però si sta muovendo con intelligenza, e Pioli è una garanzia". Milan, non solo Kessie: c'è da blindare Theo Hernandez. Le ultime