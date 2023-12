Milan, De Vecchi: “Che errore farsi scappare Locatelli”

De Vecchi: "Che errore farsi scappare Locatelli"

Sulla carriera da allenatore: "La divido in due parti. Gli anni spesi nel settore giovanile del Milan, dove tuttora lavoro come coordinatore tecnico. E quelli con i club di B e C. Mi sono sbattuto tantissimo, ma sono onesto: non ho avuto grandi risultati. Sono spesso capitato in club sbagliati, ma è stata anche colpa mia: lavoro meglio con i ragazzi. Qualcosa ho seminato. Al Milan ho tirato su la covata del ’79, De Zerbi, Maccarone, Corrent, Daino, Notari, Comazzi; quella del ’92 con Verdi e De Sciglio e quella del ’98, con Manuel Locatelli: che errore farselo scappare".