De Siervo: “La pirateria? Un tema di pessime abitudini per l’Italia”

Ospite del Forbes Sport & Innovation Forum, l'ad della Lega Serie A , Luigi De Siervo , ha parlato del tema legato alla pirateria: "È un tema di abitudini, questo è un Paese che purtroppo si differenzia per abitudini pessime con la pirateria stiamo distruggendo il calcio e indebolendo quindi lo sport, perché i soldi che arrivano dal CONI sono una parte di quello che è il gettito fiscale che generano tutti gli sport in Italia. Depotenziando il calcio si depotenzia anche tutta la catena della FIGC, in particolare le leghe minori ma anche tutto il resto".

Infine, De Siervo ha concluso: "Sono spesso dei colletti bianchi come noi che hanno un po’ come il vezzo di fruire illegalmente di un contenuto e questo distrugge tutto il mondo audiovisivo. Che vi piaccia o no, il calcio ha un costo e questo viene pagato dai ricavi e che arrivano, anche dal pubblico. Quindi il rispetto che dobbiamo al pubblico è di trattare questo prodotto come se fosse nostro figlio". LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic l'unica certezza. In attacco manca tutto il resto