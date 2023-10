De Siervo: “Le critiche di De Laurentiis? Ottenuto risultato eccellente”

Infine, l'ad della Lega Serie A ha concluso: "Non siamo soci di DAZN, ma superata la soglia di fatturato di 750 milioni da parte della piattaforma otterremo il 50% delle gross revenues, non del margine, che sconta sempre la variabile dei costi. Se anni fa Sky e Mediaset insieme dichiaravano oltre 4,2 milioni di abbonati significa che c’è ampio spazio per crescere. È vero che con la concurrency magari gli abbonati attuali si sovrappongono ed è vero che quelli di allora erano a basso budget. Ma la verità è che ci sono in Italia oltre 2 milioni di persone che usufruiscono in maniera illegale di contenuti piratati". LEGGI ANCHE: Napoli-Milan, match ancora decisivo: entrambe le squadra ad un bivio >>>