De Sciglio: “Milan, bel progetto giovani con Ibrahimovic come chioccia”

Milan, le parole dell’ex difensore rossonero De Sciglio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mattia De Sciglio, classe 1992, è nato e cresciuto calcisticamente nel Milan. Ha esordito con la Prima Squadra rossonera nel 2011 ed è rimasto in organico fino all’estate 2017, quando si trasferì alla Juventus per 12 milioni di euro.

Con i colori del Diavolo, De Sciglio ha totalizzato 133 gare tra campionato e coppe. Attualmente, il difensore gioca nella Ligue 1 francese, nella fila dell’Olympique Lione e ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni più interessanti.

Sul momento che vive il Milan di Stefano Pioli: “Il Milan primo con i giovani è un esempio positivo per il campionato. Ripaga sempre costruire una squadra con un’età media così bassa”.

Sull’importanza di Zlatan Ibrahimovic, leader tra i ragazzi: “È sempre importante affidarsi a giocatori di grande esperienza, come Ibrahimovic, che, di fatto, fa da chioccia, dando l’esempio giusto ed i consigli per migliorare”.

Sugli obiettivi del Milan in questa stagione: “All’inizio bisogna essere disposti a rinunciare a certi risultati per un paio di stagioni. Servono pazienza ed obiettivi a lungo termine. Come il Milan, il Lione sta costruendo il futuro con una squadra giovane dove anche io, a volte, mi sento vecchio anche se ho 28 anni”.

