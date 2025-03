De Santis: “Il Viareggio col Milan un ricordo bellissimo. Su Brocchi…”

Ma non solo, poiché De Santis ha parlato anche del Torneo di Viareggio vinto proprio con il Milan: "È stato un momento importantissimo. In Primavera giocavo meno, perché davanti a me c’era Pacifico, che era fuori quota e doveva giocare. Ma in Youth League, dove i fuori quota non potevano scendere in campo, avevo spazio. Poi a novembre c'è stato il Mondiale Under con la Nazionale e, quando sono tornato, ho iniziato a giocare titolare".