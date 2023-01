De Roon: “Se il Napoli non vince lo scudetto, significa che ha fallito”

Il centrocampista dell'Atalante Marten de Roon ha parlato del fallimento che si porrebbe in essere qualora il Napoli non vincesse lo scudetto

Il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, durante la quale si è soffermato in particolar modo su quale possa essere il significato del 5-1 rifilato dal Napoli alla Juventus. A latere della risposta l'olandese ha fatto anche un proprio commento circa l'eventualità in cui i partenopei non dovessero portarsi a casa lo scudetto. Di seguito le sue parole.