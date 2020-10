De Paul: “Vorrei tornare in Spagna. So che mi voleva l’Atletico Madrid”

DE PAUL PARLA DEL SUO FUTURO

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Rodrigo De Paul ha rilasciato una lunga intervista a Marca, in cui ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera: “Rispetto a Valencia sono un giocatore diverso. Ho capito cosa serve per giocare a calcio, prima pensavo solo a tenere la palla. A Udine ho capito tutto: sono cambiato fisicamente e questo mi ha portato a essere più completo. La nascita di mia figlia poi mi ha spinto a dare il meglio”.

Il tuo gioco si è “italianizzato”?

“Il calcio italiano insegna molto tatticamente, se hai una mentalità aperta. Devi correre per 90 minuti a centrocampo. Mi piace perché mi permette di stare a contatto con la palla: i centrocampisti non devono solo pensare a recuperare i palloni, quello che conta è coprire bene il campo. Questo è stato utile anche in Nazionale”.

Cosa ti aspetti da Messi dopo l’estate turbolenta?

“È l’unico sulla cui professionalità non ho dubbi, anche se la vita dei migliori non è mai tranquilla. Leo ci è abituato, sappiamo che sarà al top”.

Vorresti tornare in Spagna?

“Vorrei tornare perché ho maturato esperienza e mentalità. Per ora non è impellente il desiderio, ma giocare in Spagna è stato molto importante. È un campionato avvincente e con il giusto progetto mi piacerebbe tornarci”.

Il mercato è finito e sei rimasto a Udine. Si era parlato dell’interesse dell’Atletico.

“So che era interessato. Simeone mi piace: gioca un calcio dinamico, ogni seduta d’allenamento sembra una partita ufficiale. In Argentina siamo cresciuti con questa mentalità. Se un giorno dovesse capitare, sarei felice di giocare”.

