De Paul: “Sarebbe bello giocare insieme a Lautaro Martinez nel Racing”

De Paul, calciatore dell'Udinese accostato al Milan, in una recente intervista ha rivelato il desiderio di giocare con Lautaro nel Racing

Intervenuto ai microfoni di 'Perfil Bulos', Rodrigo De Paul ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha anche svelato uno dei suoi desideri calcistici. Queste le parole dell'argentino, accostato da tempo al Milan. "Quando arriverà il momento e le cose saranno fatte, magari parlerò con chi di dovere per giocare insieme a Lautaro Martinez nel Racing. Sarebbe bello. Anche in Nazionale giochiamo assieme ed è stupendo. Ma ora non è il momento di parlarne".