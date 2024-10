Paolo De Paola , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', soffermandosi in modo particolare sul Milan e attaccando la società per quanto fatto con Paulo Fonseca . In seconda battuta arriva anche la critica al sindaco di Milano, Beppe Sala . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, De Paola ne ha per tutti: nel mirino Fonseca e la società. Poi la critica al sindaco

Sul Milan: "Andava presa una decisione importante subito. Se i giocatori hanno trattato con sufficienza l'allenatore, la situazione non la recuperi più. Non c'è armonia tra giocatori e allenatore, Fonseca non ha in pugno la squadra ed è la cosa più grave su cui la società non agisce. C'è una squadra che ha tanti piccoli anfratti in cui uno si isola, non è unita. Non ti dà una sensazione di una squadra ma di un'armata Brancaleone e su questo devono intervenire in società".