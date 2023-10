De Paola: “Milan? Sta crescendo, ma deve trovare il giusto equilibrio”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato del Milan e del momento che stanno vivendo i rossoneri. Secondo il noto giornalista, infatti, il gruppo allenato da Stefano Pioli sta ritrovando un certo ordine in fase difensiva, con Tomori e Thiaw che compongono una coppia solida in retroguardia. Ecco le parole di De Paola .

"Adesso il Milan sta rimettendo in ordine la fase difensiva. Se Tomori non fa cose strane e Thiaw ritrova continuità si può comporre una coppia solida. Mi piace più Florenzi di Calabria sulla destra, non capisco la qualità di questo giocatore. Pulisic sta crescendo, Okafor ha trovato il secondo gol consecutivo e i nuovi stanno incidendo bene. È un Milan che però deve ancora trovare il giusto equilibrio, ma è sulla strada giusta".