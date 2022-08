De Paola: “Il Milan è la squadra che gioca il calcio più europeo in Serie A”

"Il Milan è un esempio e lo deve essere anche per il Napoli, i rossoneri hanno dimostrato di poter vincere lo Scudetto anche con trenta milioni di monte ingaggi in meno dei partenopei. Il Milan non ha una politica sfiduciante per i giocatori, inserisce con calma i nuovi all’interno di un contesto di squadra ben strutturato. Adli è entrato benissimo come sostituto di Kessié, vedremo come si inserirà De Ketelaere. È la squadra che gioca il calcio più europeo in Serie A, vediamo come potrà andare avanti con queste scelte oculate". Milan, in difesa arriva un insospettabile? Le ultime news di mercato >>>