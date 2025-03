De Paola: “Allegri al Milan? No. Ai rossoneri serve un costruttore”

"No Allegri. Allegri negli ultimi 5 anni cosa ha vinto? Una Coppa Italia. Un anno è stato fermo, tre anni ha fatto disastri alla Juve, andando via anche per motivi disciplinari. Sono 5 anni in cui non vince nulla Allegri. L'anno sabbatico sembrava fosse servito per aggiornarsi, invece ha avuto un rilancio su questa contrapposizione con Motta, gli è stata ridata una popolarità che non avrebbe mai avuto. E poi al Milan serve un costruttore e lui non lo è. E' un gestore". LEGGI ANCHE: Milan, con Bondo trovato l'equilibrio? Ecco come e perché>>>