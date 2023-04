De Napoli: “Osimhen di un altro livello, pesa l’assenza di Kim”

In vista di Napoli-Milan, Nando De Napoli ha parlato dell'assenza di Min-jae Kim e del ritorno di Victor Osimhen

Nando De Napoli, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW in vista del match tra Napoli e Milan, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Nando De Napoli in vista di Napoli-Milan — Sull'andata:"Io penso che all'andata il Napoli abbia fatto una bella partita, non quella di inizio campionato ma un'ottima partita trovandosi di fronte un bel Milan. Il ritorno sicuramente sarà bellissimo da vedere, per me non c'è nessun favorito e nonostante l'1-0 per i rossoneri per me la qualificazione è ancora 50 e 50".

Sul ritorno di Osimhen:"Bisogna capire anzitutto come sta. Anche se ha vinto senza di lui, credo che il Napoli in questo momento ne abbia assolutamente bisogno. Lo dico con tutto il rispetto di Raspadori e Simeone, ma Osimhen ha dimostrato di essere di un altro livello. Si muove tantissimo sul fronte offensivo, offre tante soluzioni e per i difensori del Milan sarà un problema".

Sul falso nueve adottato all'andata:"Spalletti ha fatto il meglio che poteva, considerando che i centravanti in rosa venivano da un infortunio importante Si è inventato il finto centravanti e per me è stato bravo. Quella di Napoli sarà un'altra partita, sarà bella da vedere e ci divertiremo tutti".

Sulle assenze di Kim e Anguissa:"Quella del coreano è una perdita importante. Anche a centrocampo ho qualche perplessità, perché Ndombele non gioca da tanto tempo. Spalletti si è comunque mostrato sempre bravo anche nelle situazioni d'emergenza".

Sulla pace di De Laurentiis con i tifosi:"Vedrete ora tutto l'amore del 'Maradona'. I tifosi hanno capito che avevano sbagliato col Milan in campionato. Troveremo tutt'altra atmosfera. Mi aspetto quella dei miei tempi, dove non si sentiva nemmeno il fischio dell'arbitro. Il Milan avrà un avversario in più".