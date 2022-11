Ag. De Ketelaere: “Il paragone con Kaká? Era preferibile non averlo”

Tom de Mul , ex calciatore dell' Ajax all'epoca in cui c'era anche Zlatan Ibrahimović , ma soprattutto attuale agente di Charles De Ketelaere , fantasista belga del Milan , è intervenuto, in Olanda, in occasione della trasmissione Sjotcast Podcast ( LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI COMPLETE ) .

Forse per via del fisico, forse per via delle similitudini caratteriali o chissà per quale altro motivo, CDK e Kaká, Pallone d'Oro con il Milan nel 2007, sono stati spesso accomunali. "Ricky è stato un fenomeno, ma è un accostamento che preferiresti non avere quando inizi in un nuovo club", ha spiegato de Mul, difendendo il rendimento del suo assistito.