De Maggio: “Milan su Giuntoli dopo l’addio di Maldini e Massara”

Le parole di Valter De Maggio su Cristiano Giuntoli

"Su Giuntoli si è fiondato anche il Milan dopo l'addio di Maldini e Massara. Il DS già prima di Pasqua aveva manifestato l'intenzione di andare via e De Laurentiis dopo un no secco, sembra aver aperto all'addio in un secondo incontro. Ci sarebbe anche un club di Premier League che potrebbe costruire ponti d'oro per Giuntoli, ma il DS vuole restare in Italia non avendo alcuna intenzione di proseguire con il Napoli".