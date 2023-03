De Ketelaere sulle critiche: “Mi hanno consigliato di non leggere i giornali”

Charles De Ketelaere , trequartista del Belgio e del Milan , ha parlato ai microfoni di Het Laatste Nieuws del suo momento con i rossoneri e con la Nazionale. Interrogato sulle critiche che sono state mosse nei suoi confronti, il classe 2001 ha dichiarato come i suoi compagni di squadra, a tal proposito, gli abbiano consigliato di non leggere i giornali per risolvere il problema. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Charles De Ketelaere sulle critiche

"Ammetto che in una maniera o nell'altra mi arrivano quei commenti ma non mi sono mai focalizzato sulle critiche. Al Bruges ne ho ricevute anche tante sia positive che negative. Al Milan i commenti in principio erano positivi e poi sono diventati negativi. Non vengo influenzato dalla critiche nè positive nè negative. Tanti compagni di squadra mi hanno consigliato di non leggere i giornali". Milan, la stella della Ligue 1: "Non chiudo nessuna porta" >>>