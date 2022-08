De Ketelaere: “Saelemaekers mi ha parlato del Milan, ho visto il derby”

Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco alcune dichiarazioni

Carmelo Barillà

Charles De Ketelaere, nuovo acquisto rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco alcune dichiarazioni, in particolare sulla storia del club e sui "suggerimenti" di Saelemaekers, suo connazionale: "Alexis mi ha spiegato che tipo di club è il Milan, con Divock Origi non ho ancora parlato. In Nazionale Alexis mi ha raccontato molte cose belle del Milan, come la passione dei tifosi. Gli ho fatto i complimenti quando ha vinto lo Scudetto, abbiamo parlato un po' ...".

De Ketelaere su quanto conosce la storia del Milan: "È difficile parlare della storia del Milan. Ci sono stati tantissimi campioni, come Ronaldinho, Maldini, Kaká, ma anche gli olandesi come Ruud Gullit e Marco van Basten. Il mio idolo da bambino è Cristiano Ronaldo, ma anche il Milan ha avuto campioni incredibili. Da ragazzo ho guardato molti loro video, è stata una squadra fantastica e lo è anche adesso. Spero di aiutare il Milan a tornare ai grandi successi: gli obiettivi del club sono i miei obiettivi per le prossime stagioni".

Sull'annata appena trascorsa: "Ho visto alcune partite ma non tutte. Per esempio il derby, che non lo perdo mai. Alexis gioca nel Milan e mi sono sempre interessato ai risultati e alla classifica. Sono felice di giocare nel club che ha appena vinto lo Scudetto".