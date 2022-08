De Ketelaere: “Mi piace iniziare e finire l’azione, voglio palla tra i piedi”

Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco alcune dichiarazioni, in particolare sulle sue caratteristiche tecniche e non solo: "Sono una persona solitamente molto calma, ma in questo periodo non sapevo bene cosa sarebbe successo. Lo dicono tutti, ma non lo si può capire finché non sei qui, o lo senti, o vedi i tifosi. Questo club ha un calore speciale, c'è tanta passione e loro la trasmettono tutta".