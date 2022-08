De Ketelaere: “Ecco perché il 90. Ai tifosi del Milan prometto che…”

Charles De Ketelaere, nuovo acquisto rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco le sue dichiarazioni

Charles De Ketelaere , nuovo acquisto rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco le sue dichiarazioni sulla scelta del numero di maglia e sulle promesse ai tifosi: " Il numero 90 ce l’ho da ragazzino, mi fu assegnato . Ricevetti quel numero e cominciai a giocare bene e quindi non l’ho più lasciato".

Sulla promessa che si sente di fare ai tifosi del Milan: "Prometto di dare sempre il massimo in ogni partita e ogni volta che indosserò questa maglia. Spero di vincere dei trofei. L’unica cosa che posso promettere è che darò tutto me stesso". Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>