De Ketelaere al Milan, Salvini: “Finalmente, ma come si pronuncia?”

In un siparietto coi cronisti, Matteo Salvini esulta per l'arrivo di De Ketelaere al Milan e si interroga sulla pronuncia del cognome del belga. Il leader della Lega, a margine di un incontro a Firenze, ha dichiarato ai presenti: "Finalmente lo abbiamo preso, ma non ho ancora capito come si pronunci. Lo vedrò a San Siro contro l’Udinese il 13 agosto".