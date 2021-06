De Grandis: “Udinese, De Paul ti ha fatto capire che vuole andare via”

L'opinionista Stefano De Grandis ha parlato di Rodrigo De Paul, obiettivo di mercato del Milan. Queste le sue considerazioni

L'opinionista Stefano De Grandis ha parlato di Rodrigo De Paul, obiettivo di mercato del Milan. Queste le sue considerazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Uno come De Paul farebbe il titolare in tutte le grandi squadre italiane. L'Udinese, però, non ti regala i giocatori e, anche per motivazioni economiche, De Paul è sempre stato costretto a rimanere in una squadra divertente, ma di seconda fascia. Ora De Paul ha fatto capire che è giunta l'ora di cambiare squadra". Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Giroud, Dzeko, De Paul e non solo