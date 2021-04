De Grandis: “Theo Hernandez tra i migliori nel girone d’andata, ora…”

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento del Milan, soffermandosi soprattutto su Theo Hernandez

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan dopo il pareggio contro la Sampdoria. De Grandis si è soffermato in particolar modo su Theo Hernandez. Ecco cosa ha detto: "Ho visto alcuni giocatori flettersi, come Theo Hernandez, tra i migliori del girone d'andata, è ora tra quelli che giocano peggio. Anche Ibra e Calhanoglu sono un po' in ombra". Intanto il Milan è vicino a un nuovo terzino: ecco le cifre