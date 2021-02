De Grandis sul Milan: “Periodo di piccola flessione” | News

De Grandis: “Mi è piaciuto moltissimo il Milan fino adesso”

Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento in cui si trova il Milan. “Nell’ambito di una grande stagione è un periodo di piccola flessione. Lo avevo visto così anche nel primo tempo contro il Crotone. E’ una bellissima squadra ma i meccanismi non funzionano più come prima, ci può stare giocando ogni tre giorni e facendo giocare sempre gli stessi. Mi è piaciuto moltissimo il Milan fino adesso, ora sta giocando con meno brillantezza“. Calciomercato Milan – Belotti, rinnovo difficile: Diavolo attento. VAI ALLA NOTIZIA >>>