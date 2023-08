De Grandis: “Scudetto? Il Milan per blasone è in seconda fila”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato del Milan in vista della corsa Scudetto. Secondo il noto giornalista, infatti, i rossoneri non rientrerebbero nella prima fila della griglia delle possibili vincitrici del campionato. Ecco le parole di De Grandis .

"Chissà se la Juve avrà tre giocatori che non avuto, cioè Chiesa, Pogba e in parte Vlahovic… Griglia scudetto? Napoli, Inter e Juve. Il Milan per blasone è in seconda fila, mentre è difficile mettere la Lazio. Sulla Roma sospendo il giudizio".