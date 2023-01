De Grandis: “Il Milan adesso non ha attaccanti che segnano”

Stefano De Grandis si è espresso in merito alle difficoltà del Milan, sottolineando come gli attaccanti fatichino a segnare

Che il Milan stia vivendo delle difficoltà questo è noto. Ormai la squadra sembra non girare più da diverso tempo a questa parte e anche a livello realizzativo le difficoltà sono tante ed evidenti. I gol che arrivano dal reparto avanzato sono davvero pochi e le ultime reti sono arrivate da due difensori e un centrocampista.

In merito alla questione è intervenuto anche Stefano De Grandis, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato proprio questo aspetto e ricordando come Giroud stia facendo fatica a trovare la via del gol. Di seguito le sue parole.