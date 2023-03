De Grandis: “Milan-Napoli di campionato partita equilibrata”

Stefano De Grandis, ha parlato delle sfide di Champions League di aprile tra il Milan e il Napoli, ricordando anche il confronto precedente in campionato

"Il Napoli non ha un tappeto rosso in Champions. Andiamo a vedere i confronti diretti: con l'Inter il Napoli ha perso, col Milan era stata una gara molto equilibrata e il pareggio era il risultato più giusto. C'è sempre una buccia di banana sulla quale si può scivolare. In campionato il Napoli, comunque, sarebbe la più forte anche se si ricominciasse adesso".