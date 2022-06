De Grandis: “Milan, prendi De Keteleare. Ha talento e sa fare gol”

"Come centravanti hai Origi e Giroud e magari rimane Ibra. Rebic alla bisogna può fare la punta, così come Leao. Non serve un altro 9 di fisico. Il Milan sta concentrando la sua attenzione sui trequartisti. De Ketelaere già due anni fa in Champions ha dimostrato di essere un talento, saper fare gol: ha un bel fisico e sa giocare tra le linee". Il trequartista del Milan? Ecco l'ultima idea di mercato di Maldini e Massara >>>