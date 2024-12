Il giornalista Stefano De Grandis ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport' al termine del triplice fischio di Verona - Milan , elogiando in particolare un singolo, ovvero sia Alex Jimenez . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Verona-Milan, De Grandis elogia Alex Jimenez: poi individua il vero problema

Su Tijjani Reijnders: "Infortunio Leao? Un problema in più, sono convinto che Leao serve al Milan: salta l'uomo e va via di forza sulla fascia. Penso possa essere importante il recupero di Bennacer: oggi Reijnders giocando più avanti, nel gol, fa segno per il passaggio a Fofana. Nella posizione di mezzala avanzata punta la porta e può darti equilibrio. Restituisce al Milan quella capacità di essere squadra che non ha quando gioca con quattro attaccanti".